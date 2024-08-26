Политолог Марков считает, что Париж арестом Дурова продемонстрировал себя врагом свободы слова
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По словам политолога Сергея Маркова, Париж арестом основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова продемонстрировал себя врагом свободы слова. Об этом сообщили Argumenti.ru.
Он уточнил, что продление ареста российскому предпринимателю еще на двое суток является своего рода прессом в отношении него.
Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что на сегодняшний день перспектива обмена Дурова отсутствует.