Политолог Марков считает, что Париж арестом Дурова продемонстрировал себя врагом свободы слова

По словам политолога Сергея Маркова, Париж арестом основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова продемонстрировал себя врагом свободы слова. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он уточнил, что продление ареста российскому предпринимателю еще на двое суток является своего рода прессом в отношении него.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что на сегодняшний день перспектива обмена Дурова отсутствует.