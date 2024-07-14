По словам политолога Сергея Маркова, мужчина, покушавшийся на бывшего экс-главу Белого дома Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания, являлся большим сторонником киевского режима. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что стрелок вел подготовку убийства и считал себя пацифистом, о чем свидетельствует его страница в соцсетях.

Напомним, что сегодня было совершено покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Покушавшийся мужчина по имени Томас Мэтью Крукс был застрелен.

Ранее сообщалось, что сенатор верхней палаты российского парламента Сергей Цеков рекомендовал Вашингтону рассмотреть версию причастности украинских властей к покушению на Трампа.