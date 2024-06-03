Политолог Марков считает, что Тель-Авив постарается сорвать мирный план Байдена по сектору Газа

По словам политолога Сергея Маркова, Тель-Авив будет пытаться сорвать мирный план американского лидера Джо Байдена по сектору Газа. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что, вероятнее всего, Израилем был принят мирный план Байдена лишь на словах. А стремление сорвать данное соглашение будет связано с тем, что оно рассматривается как поражение Израиля и победа ХАМАС, поскольку ХАМАС остается у власти в анклаве.

По мнению эксперта, ри этом убрать ХАМАС из сектора Газа была второй ключевой задачей военной операции Израиля после освобождения захваченных заложников.

Ранее сообщалось, что израильский лидер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности приостановить проведение наземной операции в анклаве почти на полтора месяца.