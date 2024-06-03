Политолог Марков считает, что Тель-Авив постарается сорвать мирный план Байдена по сектору Газа
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По словам политолога Сергея Маркова, Тель-Авив будет пытаться сорвать мирный план американского лидера Джо Байдена по сектору Газа. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что, вероятнее всего, Израилем был принят мирный план Байдена лишь на словах. А стремление сорвать данное соглашение будет связано с тем, что оно рассматривается как поражение Израиля и победа ХАМАС, поскольку ХАМАС остается у власти в анклаве.
По мнению эксперта, ри этом убрать ХАМАС из сектора Газа была второй ключевой задачей военной операции Израиля после освобождения захваченных заложников.
Ранее сообщалось, что израильский лидер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности приостановить проведение наземной операции в анклаве почти на полтора месяца.