По словам политолога Сергея Маркова, с целью достижения мира в Незалежной глава Белого дома Дональд Трамп, скорее всего, ужесточит требования к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Таким образом он отреагировал на заявление журналиста Такера Карлсона, отметившего, что Зеленский запретил религиозную конфессию, убивал своих политических оппонентов, запретил языковую группу.

По мнению эксперта, Такер Карлсон является одним из наиболее влиятельных сторонников Трампа. Так, он самый популярный среди американского народа среди всех членов команды Трампа. Таким образом, подобные заявления Карлсона показывают, что для достижения мира Трамп ужесточит собственные требования к Зеленскому.

Ранее в США заявили о необходимости выборов президента и парламента на Украине.