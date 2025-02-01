По словам спецпосланника США по Украине Кита Келлога, в Вашингтоне считают необходимым проведение выборов в Незалежной. Об этом сообщает агентство Reuters.

Он уточнил, что это может произойти к концу этого года, особенно в случае якобы перемирия с Москвой в ближайшее время.

Напомним, что срок президентских полномочий украинского лидера Владимира Зеленского завершился еще в мае прошлого года. Однако выборы в стране были отменены якобы из-за военного положения.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский в глазах администрации Трампа нелегитимен.