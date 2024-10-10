Политолог Марков считает, что ураган «Милтон» может определить судьбу президентских выборов в США
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По словам политолога Сергея Маркова, обрушившийся на американский штат Флорида ураган «Милтон» может определить судьбу президентских выборов США. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что в случае провала федеральных властей в плане оказания помощи жителям указанного штата рейтинг вице-президента Камалы Харрис может рухнуть.
Напомним, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
Ранее сообщалось, что Жириновский предупреждал США об угрозе затопления из-за мощного урагана.