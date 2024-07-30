Политолог Марков считает, что Вашингтон желает свержения не предавшего Москву и Пекин Мадуро

По словам политолога Сергея Маркова, Вашингтон желает свержения венесуэльского лидера Николаса Мадуро, который не согласился предать Россию и Китай. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что Вашингтон также не устраивает то, что Мадуро выступает за снятие санкций против Москвы.

По мнению эксперта, Мадуро является своего рода латиноамериканским Лукашенко, который не даст отстранить себя от власти.

Напомним, что после президентских выборов в Венесуэле, прошедших в минувшее воскресенье, столицу страны и ближайший к Каракасу штат Ла-Гуайра охватили беспорядки. По мнению Сергея Маркова, поводов сомневаться в итогах президентских выборов в этой стране нет.