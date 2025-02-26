Украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшие недели может отправиться в Вашингтон для подписания соглашений о доступе к полезным ископаемым с американским лидером Дональдом Трампом. Политолог Сергей Марков пояснил, как может пройти указанная встреча и следует ли ожидать от нее важных решений. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, главарь киевского режима подпишет в Вашингтоне договор, согласно которому многие миллиарды долларов станут отчисляться в специальный фонд, принадлежащий американцам. Таким образом, деньги из него будут инвестировать в экономику Незалежной, тем не менее фактически сама организация будет во владении США. Однако подписывать его Зеленский не хочет, на что Эммануэль Макрон и Борис Джонсон посоветовали ему подписать договор, но не выполнять его, чтобы не злить самого Трампа. Таким образом, украинский лидер планирует просто обмануть американского президента.

По мнению эксперта, при этом он желает добиться от Трампа определенного вида соглашения по украинскому конфликту. Так, Зеленскому надо, чтобы Украину взяли в НАТО или приняли в Евросоюз, чтобы войска стран — членов НАТО и Евросоюза были размещены на украинской территории. Таким образом, территория Незалежной фактически будет оккупирована другими странами, и это даст возможность им вступить в войну с Россией.

Он подчеркнул, что по результатам ближайшей встречи вполне может быть объявлено о подобном соглашении, однако оно станет обсуждаться с Москвой, которая будет против подобного решения конфликта.

Ранее он назвал главную цель встречи Зеленского с Трампом.