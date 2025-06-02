По словам политолога Сергея Маркова, Европейская комиссия и глава польского правительства Дональд Туск старались фальсифицировать президентские выборы в стране. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что принципы действия у них были те же, что и при фальсификации выборов в Румынии и Молдавии. Однако реализовать в Польше им это не удалось, поскольку это весьма большая и весьма независимая от Брюсселя страна.

Ранее стало известно, как изменятся отношения России и Польши при новом президенте.