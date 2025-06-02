Стало известно, как изменятся отношения России и Польши при новом президенте

Избрание Кароля Навроцкого на пост президента Польши может не привести к изменениям в отношениях с Россией, заявил политолог Николай Стариков в интервью RT.

Эксперт назвал антироссийскую позицию польских лидеров исторической закономерностью, подчеркнув, что новый глава государства продолжит курс предыдущих властей.

«Если вы спросите, что же новое будет с его приходом, отвечу: ничего. Вот ровным счетом ничего. Польша будет точно так же „готовиться к войне с Россией“. Разница будет заключаться в нюансах подходов польского руководства к взаимоотношениям с Брюсселем, Вашингтоном и Киевом…» — заключил Стариков.

По словам эксперта, не стоит питать иллюзий о том, что новый польский глава что-то изменит в отношениях с Москвой.

Более того, по мнению собеседника, в ближайшее время можно ожидать усиления военной риторики, новых закупок вооружений и ужесточения позиции по вопросам безопасности.

Ранее сообщалось, что новый президент Польши выступил против вступления Украины в НАТО.