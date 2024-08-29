Политолог Маркс заявил о борьбе Парижа со свободой слова путем давления на Telegram

По словам американского политолога Брюса Маркса, французские власти стараются подчинить себе Telegramс целью подавить свободу слова. Об этом сообщили «Известия».

Он добавил, что ситуация аналогична тому, что на днях глава американской компании Meta* Марк Цукерберг признал факты давления правительства США на корпорацию с целью цензуры контента в ее соцсетях.

Американский политолог и адвокат Гарланд Никсон также считает, что государства Запада хотят взять Telegram под контроль и использовать как средство разведки,что и послужило причиной ареста российского бизнесмена Павла Дурова.

Ранее политолог Алексей Подберезкин заявил, что задержание Дурова является заказом Вашингтона.

*запрещена в РФ как экстремистская организация.