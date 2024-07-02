Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка комплексов Patriot Украине со стороны Израиля будет иметь политические последствия. Это стало ответом на инсайдерскую публикацию газеты Financial Times. Политолог Алексей Мартынов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что подобные публикации не имеют ничего общего с реальностью.

В статье Financial Times говорится, что закрытые переговоры о передачи восьми ракетных комплексов Patriot из Израиля на Украину при посредничестве США уже начались. В подобных публикациях Мартынов видит попытки коллективного Запада расстроить отношения Москвы и Иерусалима.

«Сейчас эти комплексы Patriot нужны самому Израилю, они втянуты в крупномасштабный конфликт. Поэтому подобные публикации ничего общего с реальностью не имеют. За два года отношения России и Израиля остались ровными, никто не смог их нарушить, хотя пытались и пытаются подобными выпадами», — пояснил политолог.

Он добавил, что сейчас Иерусалим все больше смотрит в сторону «Глобального Юга» и таких коалиций, как БРИКС, что также раздражает США и другие западные страны.

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