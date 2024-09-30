Политолог Мендкович считает, что политика Тбилиси дает надежду на восстановление дипломатических отношений

По словам политолога Никиты Мендковича, предложение грузинских властей примириться с Абхазией и Южной Осетией является продолжением курса партии «Грузинская мечта» на нормализацию отношений с Россией и избеганием вовлечения в конфликт России и Запада. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что при этом в риторике лидеров «Грузинской мечты» пока не прозвучало прямого признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии и полного отказа от форсирования присоединения. Однако признание преступного характера агрессии 2008 года и выражение готовности вроде как к диалогу является безусловно позитивным сигналом.

По мнению эксперта, при этом не следует спешить с излишним оптимизмом, тем не менее такие позитивные моменты в политике Тбилиси дают надежду, как минимум, на нормализацию взаимодействия и восстановление дипломатических отношений.

Ранее сообщалось, что Грузия приветствует помощь России в примирении с Абхазией и Южной Осетией.