Политолог Мендкович считает, что пышный прием президента РФ в Астане обусловлен местной культурой

По словам политолога Никиты Мендковича, пышный прием, оказанный главе государства Владимиру Путину по прибытии в Казахстан с официальным визитом, ярко показывает традиционную любовь к пестроте и богатству в центральноазиатской культуре. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что это хорошо срежиссированное мероприятие. Такого рода пышные приемы характерны в целом для культуры Центральной Азии, где очень важна внешняя сторона, демонстрация богатства.

По мнению политолога, привлекающая внимание голубая дорожка – неотъемлемая часть национальной казахской символики. Голубой цвет часто фигурирует в убранствах республики. В связи с чем это можно расценивать исключительно как попытку сделать картинку, визуальную часть чуть более оригинальной. При этом пролет самолетов с триколором не является оригинальной задумкой, ранее Владимира Путина так уже встречали в Арабских Эмиратах.

Ранее дипломат Бобров назвал цели визита президента РФ в Казахстан.