Стратегия лидера Украине Владимира Зеленского по обороне каждого метра земли позволяет российским войскам максимально истощать противника. На это указал британский политолог Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube .

Эксперт напомнил о том, что политика Зеленского и главкома украинской армии Сырского заключается в попытке удержать каждый клочок земли в стране. На деле, такая тактика лишь играет на руку российской стороне, помогая ей постепенно истощать ВСУ и играть на ошибках оппонентов, указал он.

Меркурис выразил мнение, что в результате такой тактики, украинская сторона окажется настолько истощена, что Армии России будет намного легче продвигаться в дальнейшем. Он также указал на то, что украинские ВС держат свои войска в тех местах, в которых они не могут играть какой-либо настоящей стратегической роли.

«Я уже неоднократно говорил, что не понимаю, почему украинцы жертвуют таким количеством солдат и техники, защищая позиции, которые невозможно оборонять», — напомнил политолог.

Он подчеркнул, что ВС РФ осознали это и адаптировали тактику под стратегию противника, подлавливая его на ошибках.

Ранее глава российского Минобороны Белоусов рассказал о потерях украинской стороны за май.