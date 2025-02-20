Вчера глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетил нижнюю палату парламента и отчитался о первом раунде переговоров России и США. Однако главарь киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что его поддерживает больше половины граждан его страны и продолжает хамить США. Политолог Евгений Мезенцев оценил данную ситуацию. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, украинский лидер уверен, что его в любом случае станут поддерживать страны Старого Света, которые желают продолжения войны с Россией руками Украины. Именно в связи с этим Зеленский открыто хамит Трампу.

Эксперт пояснил, что если же США прекратят поставки украинской армии разведданных и отключат «Старлинк» — мобильный интернет, то Незалежная «сдуется» максимум за пару месяцев. А в действительности все к этому и идет.

По его мнению, поскольку у главы Белого дома в 2026 году выборы в конгресс, то для победы республиканцев он должен показать успех. Ключевой вопрос в том, на каких условиях будет этот мир заключен.

Ранее соратник Трампа раскрыл планы будущего президента США по урегулированию конфликта на Украине.