Россия представит в Международном суде ООН доказательства того, что киевский режим неоднократно совершали акты геноцида в отношении жителей Донбасса. Однако политолог Евгения Войко в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня» усомнилась в том, что организация способна принять взвешенное решение.

Изначально Украина пыталась подать иск на Россию в Международном суде ООН, но в итоге сама оказалась на скамье подсудимых, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. Юристы будут добиваться, чтобы действия Украины в Донбассе признали геноцидом на мировом уровне.

«Я бы не возлагала больших надежд на то, что суд встанет в этом вопросе на сторону России. Позиция ООН по конфликту на протяжении десяти лет видна, она вялая и без заметных решений с реальным влиянием на действительность. Россия неоднократно уже предоставляла факты и свои опасения, но все институты ООН показали свою ангажированность и зависимость от конкретных стран-участниц альянса», — пояснила доцент департамента политологии Финансового Университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

Она добавила, что даже если суд признает геноцид в Донбассе, власти Украины получат лишь имиджевый урон. В первую очередь конфликт будет развиваться исходя из ситуации на земле.

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