Политолог Межуев перечислил пути изменения отношений Москвы и Вашингтона в случае победы Трампа

По словам американиста Бориса Межуева, в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента в Штатах отношения Вашингтона и Москвы не потеплеют. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что при этом Трамп все же постарается урегулировать украинский конфликт.

По мнению политолога, тем не менее ни Россия, ни Украина не выразили явной поддержки плану Трампа. Помимо этого, даже если удастся достичь мира, Москва не станет надежным партнером Вашингтона, как и нет смысла ожидать снятия санкций и отхода Москвы от Пекина и Тегерана.

Он добавил, что в целом позицию Трампа по отношению к России нельзя назвать дружественной: так, в президентские годы он вел жесткую политику в отношении России. Таким образом, Трамп относится к Путину с уважением, но как боксер к своему оппоненту.

Ранее Трамп назвал «больными» тех, кто называл его «другом России».