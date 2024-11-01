Трамп назвал «больными» тех, кто называл его «другом России»

Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал критику о том, что его называют «другом России». В интервью Такеру Карлсону он выразил мнение, что те, кто утверждает это, «больны», подчеркнув, что именно он остановил реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — сказал Трамп.

Он также упомянул, что именно во время его правления строительство «Северного потока – 2» было прекращено.

Кроме того, Трамп сказал, что его речь не бессвязна, как утверждают СМИ, а напоминает плетение или волну. Он считает, что это свидетельствует о его гениальности.

Ранее Камала Харрис, вице-президент США и кандидат в президенты назвала Трампа «стремящимся к бесконтрольной власти». Вице-президент также отметила, что Трамп «намерен отправить в тюрьму» тех, кто выступает против его политики, в то время как сама Харрис готова обеспечить им «место за кругом обсуждений».