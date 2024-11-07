Политолог Межуев считает, что план Трампа по завершению украинского конфликта напоминает «корейский сценарий»

По словам политолога Бориса Межуева, план Дональда Трампа по окончанию украинского конфликта может представлять собой так называемый корейский сценарий, то есть заморозку по линии боевого соприкосновения и создание некой демилитаризованной зоны. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что, вероятнее всего, уже ведется обсуждение размеров данной зоны, что туда может войти и чем она будет заполнена, будут ли это нейтральные войска, миротворческие. К тому же будет идти речь и о нейтральном статусе Незалежной.

По мнению эксперта, данные пункты абсолютно совпадают с так называемой китайско-бразильской мирной инициативой, а Трамп готов добавить нейтральный статус Украины как некоторую уступку России. Тем не менее гарантировать нейтральный статус США могут только от себя, а вот среди членов альянса появятся разногласия по данному вопросу.

Он подчеркнул, что не следует ожидать от Трампа серьезного мирного соглашения, которое бы решило все проблемы.

Ранее сообщалось, что на Украине допустили согласие Зеленского на план Трампа о мире.