По словам политолога Ивана Мезюхо, слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киеву нужно заполучить ядерное оружие и вступить в Североатлантический альянс, являются обычным шантажом западных кураторов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что Незалежная уже предпринимала попытки создать так называемую «грязную» ядерную бомбу. Кроме того, очередные агрессивные планы президента Незалежной явно показывают, что начало спецоперации было правильным решением со стороны Москвы. При любом раскладе появление ядерного оружия в любых руках внесло бы еще большую разбалансировку в безопасность и равновесие сил на территории стран Старого Света. А наличие такой бомбы в руках Украины превращает ее в обезьяну с гранатой.

По мнению эксперта, в плане создания «грязной» бомбы речь, вероятнее всего, идет о ядерных отходах, оставшихся у Киева со времен СССР. С тех пор в Незалежной могли остаться и какие-то технологии, тем не менее использовать их для разработки оружия без помощи Вашингтона в любом случае ей не удастся.

Он подчеркнул, на сегодняшний день желание Штатов передать Киеву ядерное оружие сомнительно.

Ранее политолог Алексей Мухин дал оценку представленному в Верховной Раде «плану победы» Зеленского.