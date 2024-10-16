Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня представил в Верховной Раде так называемый «план победы», включающий в себя пять пунктов, в том числе и приглашение Незалежной в Североатлантический альянс еще до окончания конфликта. По словам политолога Алексея Мухина, это не серьезно. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он уточнил, что президент Украины сначала формулу мира представил, что в действительности означает путь к ядерной войне, а теперь открыто повторяет то, что западные страны уже сделали.

По мнению эксперта, ранее сообщалось, что в плане имеется некая математическая некая раскладка, что, по сути, скорее всего, калькуляция тех потребностей, которые киевский режим предъявил западным странам, и планирует продолжить этот бессмысленный акт уничтожения украинского народа. Хотя последние заявления генсека НАТО Марка Рютте свидетельствуют о том, что уничтожение Незалежной запущено, оно идет, и именно альянс это спонсирует.

Ранее депутат Слуцкий назвал «план победы» Зеленского набором наглых и провокационных требований.