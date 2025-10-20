Визит Владимира Зеленского в Вашингтон стал предметом пристального анализа после серии унизительных эпизодов, продемонстрировавших охлаждение в американо-украинских отношениях. Отсутствие официальной встречи в аэропорту и сдержанный прием в Белом доме указали на серьезные изменения в подходе американской администрации. Как отмечает политолог Иван Мезюхо, символика приема оказалась красноречивее официальных заявлений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ситуация, когда президента у трапа самолета встречали лишь собственные сотрудники, напомнила аналогичный случай с Петром Порошенко, для которого когда-то постелили скромный коврик вместо красной дорожки. Согласно данным Financial Times, Дональд Трамп во время переговоров склонял Зеленского к принятию российских условий, что свидетельствует о кардинальном пересмотре американской позиции.

Эксперт добавил, что непосредственным следствием провального визита стала активизация дипломатических усилий Киева в европейском направлении. Зеленский пытается компенсировать потерю американской поддержки через контакты с лидерами европейских стран. Однако, как полагают эксперты, реальные возможности ЕС существенно ограничены, что может подтолкнуть Украину к попыткам сорвать предстоящие переговоры между Москвой и Вашингтоном.

По его мнению, итогом сложившейся ситуации становится укрепление прямой коммуникации между Россией и США. Прямые контакты Путина и Трампа позволяют американскому лидеру получать непредвзятую информацию о конфликте, минуя украинские источники. Это создает предпосылки для выработки самостоятельной американской позиции, где поддержка Киева перестает быть безусловным приоритетом, уступая место прагматичным интересам урегулирования кризиса.

