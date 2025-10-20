Захарова назвала неумными слова Каллас о встрече Трампа и Путина в Будапеште

Когда Кая Каллас говорит о встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште, то она совершает очередной неуместный ляп. Такое заявление сделала Мария Захарова — официальный представитель российского Министерства иностранных дел. Ее высказывание привели «Известия».

Западная пресса сообщила, что Каллас назвала предстоящую встречу Трампа и Путина не очень приятной. Это высказывание раскритиковала Захарова. По ее мнению, подобные слова главы европейской дипломатии очень сложно назвать содержательными заявлениями, они больше походят на глупость в виде обрывочной мысли.

«Я поняла, что читаю много ее сентенций, а умного в них ничего не нахожу. Мне кажется, это очередная неумная вещь, которую она ляпнула», — указала дипломат.

Она добавила, что Каллас никогда не была дипломатичной и выдающимся специалистом в этой сфере. После ее высказываний появляется желание узнать, консультировалась ли она с Венгрией и поручал ли ей кто-то говорить подобное.

Ранее Захарова сообщила, что российские дипломаты проводят «очень глубокую и действительно серьезную» работу по организации встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.