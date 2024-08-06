Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен подготовить базу для окончания конфликта с Россией уже в этом году. По словам политолога Ивана Мезюхо, он говорит об этом в обтекаемых выражениях. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что пока данное заявление является пустым, поскольку не имеет реальной конкретики. Обтекаемый формат его заявления имеют по трем причинам: он сам себе запретил эти переговоры, ни о каких границах Украины образца 1991 года на потенциальных переговорах речи идти не может, а также нет никаких гарантий, что в этих переговорах станет принимать участие непосредственно просроченный президент Украины.

По мнению эксперта, говорить о мире украинского лидера заставляет ситуация на поле боя, однако к переговорам он не готов. Так, в случае готовности Зеленский не носился бы с новостями о поставке истребителей F-16.

Ранее он также выразил сомнение в правдивости намерений Киева идти на переговоры.