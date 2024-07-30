Политолог Михайлов назвал причины решения Байдена лишить бывших президентов США иммунитета

Американский лидер Джо Байден планирует провести масштабную реформу Верховного суда, а также хочет лишить бывших глав государства иммунитета от судебного преследования. Политолог Евгений Михайлов рассказал, удастся ли Байдену провести до того реформу до того, как завершится срок его полномочий, и можно ли считать это попыткой навредить кандидату в президенты Дональду Трампу. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, решение было принято Байденом вовсе не из желания проведения реформы суда, а именно с целью нанести вред Дональду Трампу, поскольку демократы осознают, что теряют свои позиции, и даже если временный успех вице-президента Камалы Харрис что-то им даст, они все равно начинают проигрывать республиканцам. А данный закон будет конкретным ударом по ним.

Эксперт добавил, что трудно прогнозировать, удастся ли Байдену принять данный законопроект, потому что в США ситуация сильно меняется и нельзя исключать развитие гражданской войны в стране на фоне противостояния республиканцев с демократами.

По его мнению, принятие закона помешает Трампу в его предвыборной кампании, причем этот удар возможен непосредственно перед выборами с целью дать очки Харрис.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не стал отрицать существующую вероятность своего проигрыша на выборах, учитывая махинации демократов на прошлом голосовании четыре года назад.