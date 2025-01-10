По словам политолога Евгения Михайлова, страны Старого Света стараются обострить ситуацию в Незалежной до инаугурации вновь избранного американского лидера Дональда Трампа, выказать поддержку киевскому режиму и напомнить, что Брюссель заинтересован в том, чтобы Вашингтон не сбавлял темпы поддержки Украины. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что на фоне заявлений будущего главы Белого дома европейские государства перепуганы, поскольку у них уже недостаточно собственных сил долгое время поддерживать киевский режим. Именно поэтому глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен старается выяснить позицию Дональда Трампа.

По мнению эксперта, в случае если встреча с Трампом состоится, она заранее выработает различные сценарии, одним из которых является отказ продолжать поддержку киевского режима.

Ранее сообщалось, что планы ЕС по антироссийским санкциям исключают нормализацию отношений.