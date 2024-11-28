Американский лидер Джо Байден планирует направить все ресурсы на то, чтобы после инаугурации Дональда Трампа Незалежная потерпела поражение. Политолог Евгений Михайлов рассказал, каким образом пока еще действующий президент Штатов старается навредить будущему. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, Байден делает все, чтобы помешать мирному разрешению украинского конфликта, а добиться этого можно одним путем — ростом поддержки украинской армии.

Эксперт пояснил, что в случае усиления этой поддержки Москва прибегнет к ответным действиям, станет освобождать еще больше новых территорий и уменьшать численность украинских войск. Однако президент Штатов не понимает, что, оказывая поддержку Зеленскому, неумышленно приближает конец существования Украины как государства.

По его мнению, таким образом, мирные переговоры, на которые рассчитывал Трамп, могут вообще не состояться, потому что Незалежная перестанет существовать, а у Трампа не останется и шанса для контроля над ситуацией.

Ранее Илон Маск назвал «ненормальной» тайную просьбу Байдена о помощи Украине.