Сербский лидер Александр Вучич заявил, что ситуация на Украине продолжит ухудшаться для западных стран на фоне ближневосточной эскалации, так как финансовые вложения в этот конфликт будут в десять раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль. По словам политолога Вадима Мингалева, ситуация в Незалежной и ближневосточном регионе усугубляется, что ставит Вашингтон в неудобное положение. Об этом сообщают «Известия».

Он уточнил, что Штаты будут вынуждены выбрать, кому ни планируют помогать больше, и, скорее всего, это будет Израиль.

По мнению эксперта, таким образом, ситуация раздваивается, при этом ситуация для Незалежной складывается по всем направлениям крайне сложная, поскольку после освобождения Угледара открывается выход к Днепру, Запорожью. Не менее сложной становится ситуация на Ближнем Востоке, так как ключевую роль в положении на Ближнем Востоке играют «неуправляемый» израильский лидер Биньямин Нетаньяху и еврейское и мусульманское лобби в Вашингтоне. Именно это обусловлено тем, что Вашингтон будет вынужден сделать все возможное, чтобы поддержать именно Израиль.

Он добавил, что на фоне этого Нетаньяху понимает, что может не подчиняться запросам Вашингтона, в связи с чем все попытки американских чиновников урегулировать ближневосточный кризис обречены на провал.

Ранее верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что без западной поддержки конфликт на Украине мог бы прекратиться всего за 15 дней.