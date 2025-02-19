Мировое сообщество внимательно следит за переговорами российской и американской делегаций, которые в настоящее время проходят в Саудовской Аравии. В ходе встречи обсуждаются и вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта и проведением выборов на Украине. Политолог Кирилл Молчанов представил свою точку зрения относительно данного вопроса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в случае если ситуация, связанная с переговорами Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта в Незалежной, станет динамично развиваться, то, вероятнее всего, избирательные кампании по выборам президента Украины, депутатов украинского парламента, а также местные выборы будут разведены по времени.

Эксперт добавил, что если все пойдет по сценарию, озвученному на своем разгромном брифинге Зеленского главой Белого дома Дональдом Трампом, то уже летом пройдут президентские выборы, где изберут иного человека, который станет подписывать соглашения с Россией. Осенью уже состоятся парламентские и местные выборы. Это будет сделано с целью лишить Зеленского, его сподвижников и глобалистов, за которыми стоят американские «демократы», возможности оказывать влияние на выборы в парламент Незалежной и на местные выборы.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его диктатором.