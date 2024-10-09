Политолог Мухин дал оценку оскорбительным словам Харрис в адрес Путина

Российское посольство в США в своем Telegram-канале оценило слова американского вице-президента Камалы Харрис в сторону российского лидера Владимира Путина и назвало эти высказывания неприемлемыми и оскорбительными. Политолог Алексей Мухин дал оценку указанному событию. Об этом с ообщает Общественное телевидение России.

По его словам, прежде всего это непрофессионализм. Тем не менее в Штатах это становится новой политикой, новой формой политического выражения. Так, у действующего американского лидера Джо Байдена имеется такой синдром Туретта, то есть его периодически выводят на какой-то трек, и он там начинает поливать грязью разных политиков.

Эксперт добавил, что это связано именно с некоторыми внутренними психологическими особенностями американской политики, которая превращается в шоу, о котором даже свидетельствует тот факт, что в США побеждает кандидат, набравший больше денег в ходе избирательной кампании.

По его мнению, у Вашингтона лоббизм узаконен, поэтому ругательства и персональные нападки в адрес лидеров иных государств являются определенной черточкой американской политики.

Ранее сообщалось, что Харрис отказалась от встреч с Путиным по Украине.