По словам политолога Алексея Мухина, в 30-х годах прошлого века немецкий народ не ожидал, что может войти в такое состояние, после чего его часть превратилась в настоящих зверей. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он уточнил, что, после того как пелена спала с глаз жителей Германии того времени, немецкий вдруг увидел, что все же происходило на самом деле. Аналогичную идеологическую обработку украинского общества мы наблюдаем и сейчас.

По мнению эксперта, самого украинского лидера до такого состояния довела жажда денег, которая буквально затмила ему глаза.

Ранее депутат Михаил Шеремет призвал Запад открыть второй фронт против украинских нацистов.