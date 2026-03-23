Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которого многие помнят по креслу премьера Нидерландов, вдруг выступил с заявлением, от которого веет если не сенсацией, то уж точно сменой вектора. Он сообщил, что Владимир Зеленский наконец созрел для финальных договоренностей по украинскому конфликту, и теперь главная задача — донести эту новую готовность Киева до России. Но если копнуть глубже, то сам вопрос «зачем Рютте это сказал» оказывается куда интереснее самого сообщения. Директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов сразу отсекает наивные представления о том, что генсек НАТО может позволить себе личную инициативу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Рютте в этой конструкции — не мыслитель и не стратег, а идеально отлаженный рупор. Он транслирует ровно то, на чем сошлись все страны альянса, и делает это с завидной дисциплинированностью, переставляя местами одни и те же штампы. Поэтому его слова — это не попытка донести что-то до Москвы, как может показаться, а прежде всего жесткий сигнал, адресованный самому Зеленскому.

Смысл этого сигнала прозрачен: позицию нужно менять. И дело здесь не в абстрактных призывах к миру, а в том, что внутри самого альянса, а особенно среди европейских членов НАТО, начались подвижки. Пока, возможно, не такие радикальные, как хотелось бы, и не дающие мгновенного эффекта, но они есть. Денисов фиксирует, что за последний месяц стали заметны робкие, но все же попытки европейских политиков приехать, поговорить, нащупать контуры диалога. И в этом контексте риторика «ни шагу назад», которую Киев культивировал долгое время, превращается из доблести в тормоз.

Он пояснил, почему в Брюсселе и европейских столицах вдруг заговорили о необходимости конструктивности. Факторов несколько. Во-первых, это позиция США, которые, оставаясь главным игроком, ведут постоянные консультации с партнерами по альянсу и продавливают свои интересы. Во-вторых, внутри самой Европы постепенно созревает понимание, что тупиковое противостояние без намека на дипломатию не сулит выгод никому.

По мнению эксперта, заявление Рютте стоит воспринимать не как новость о прорыве в переговорах, а как индикатор. Это официальная позиция НАТО, облеченная в форму публичного месседжа. И адресат у этого месседжа конкретный: Киеву дают понять, что время ультимативных поз прошло, и если реальная заинтересованность в урегулировании существует, то пора подкреплять ее адекватными шагами, а не просто риторикой. Пока же, если позиция украинского руководства останется непримиримой, процесс урегулирования, о котором говорит Рютте, так и останется лишь словами.

Ранее экс-депутат Рады Волошин отметил, что заявление Рютте о мире – попытка переложить мяч на Россию.