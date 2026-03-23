Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление, которое на первый взгляд выглядит как обнадеживающий сигнал: по его словам, Вашингтону удалось продавить позицию Киева, и Владимир Зеленский наконец созрел для выхода на финишную прямую переговоров. Рютте особо подчеркнул, что теперь эту новую установку украинского руководства важно донести до Москвы. Звучит как шаг к миру, но суть происходящего куда глубже и циничнее. Чтобы понять подтекст слов Рютте, стоит обратиться к мнению тех, кто годами наблюдал за кулуарной кухней киевской власти. Бывший депутат Верховной рады Олег Волошин поясняет: западные кураторы Зеленского давно осознали, что тактика демонстративного отказа от диалога зашла в тупик. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, единственный способ для украинского лидера сохранить остатки поддержки Запада сегодня выглядит парадоксально: на деле нужно по-прежнему саботировать переговоры, но публично изображать из себя главного миротворца, вешая ярлык «нежелания мира» на Москву.

Интересно, что, по мнению Волошина, долгое время такая неуправляемая агрессивность Киева даже играла на руку Москве. Пока украинская сторона демонстрировала полную невменяемость и воинственность, у России были развязаны руки в диалоге с Китаем, странами Ближнего Востока и даже с отдельными государствами Запада. Логика была железной: о чем можно всерьез договариваться, когда собеседник в Киеве сам себе законодательно запретил любые контакты с российской стороной? И этот запрет, к слову, формально никто не отменял.

Однако за последний год, утверждает политик, ситуация претерпела изменения. Под давлением тех самых «крышевателей» из Вашингтона и Брюсселя Киев был вынужден сменить риторику. Теперь Зеленский старается переиграть Путина в информационном поле, крича о том, что это он жаждет мира больше всех. И Рютте, как главный представитель натовского лагеря, выступает здесь не самостоятельным игроком, а рупором, чья задача — легитимизировать этот нарратив. Его заявление — не констатация факта, а часть пиар-кампании, призванной создать иллюзию, что мир упирается лишь в «нежелание» России. Однако реальность, с точки зрения оппонентов нынешнего киевского режима, выглядит иначе. Ни НАТО во главе с Рютте, ни глобальные корпорации вроде BlackRock, ни сам Зеленский объективно не заинтересованы в скором прекращении огня. Для них этот конфликт — вопрос сохранения власти, контроля над ресурсами и финансовых потоков. Но ситуация для них осложняется: эскалация на Ближнем Востоке оттягивает внимание, ресурсы и критически важные системы ПВО, которые так нужны Киеву.

Поэтому к словам Рютте стоит относиться как к элементу игры, где мяч намеренно перебрасывается на сторону России. Москва же, как напоминает Волошин, давно обнародовала конкретные условия, которые, по ее мнению, способны немедленно остановить боевые действия. Выполнение этих условий не требует от Киева невозможного, но именно там, а не в кабинетах НАТО, сегодня находится реальный ключ к завершению конфликта.

