Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин раскритиковал заявление о возможном вмешательстве Москвы в предстоящие выборы президента США. Политолог Павел Шариков в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» пояснил, что за подобными обвинениями не стоят никакие факты.

Сообщения о предположениях американских спецслужб появились в агентстве Reuters. Никакой конкретики в этих заявлениях не было, что характерно для ведомств США образца последних восьми лет.

«В 2016 году обвинения точно такие же были, но с конкретными фактами. Причиной тогда стало просто недопонимание и отсутствие диалога. Затем в 2020 году снова в адрес России позвучали нападки, но уже без каких-либо конкретных деталей. Сейчас история повторяется. Они это делают уже по инерции и сами себя этим дискредитируют», — пояснил Шариков.

Он добавил, что чаще всего подобные обвинения используют противники Дональда Трампа. Его политические оппоненты постоянно подозревают бывшего президента в связях с Москвой.

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