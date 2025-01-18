Политолог назвал моменты, которые позволят Москве диктовать Западу свои условия

По его словам, сегодня Россия находится в процессе заключения договора с Ираном о всеобъемлющем партнерстве, до этого были Северная Корея и Китай.

Эксперт уточнил, что данная петля Ориона окольцовывает недружественные нам западные государства и свидетельствует о том, что Москва сегодня не одна, и с нами не просто придется считаться, а наши условия принимать.

По его мнению, это весьма важно, чтобы мы могли на равных или даже с высоты своего положения диктовать условия коллективному Западу.

Ранее на Западе назвали Путина «крепким орешком».