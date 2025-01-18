Политолог назвал моменты, которые позволят Москве диктовать Западу свои условия
Политолог: Западу придется принимать условия Москвы
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Политолог Сергей Веселовский пояснил, что позволит Москве диктовать Западу собственные условия. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, сегодня Россия находится в процессе заключения договора с Ираном о всеобъемлющем партнерстве, до этого были Северная Корея и Китай.
Эксперт уточнил, что данная петля Ориона окольцовывает недружественные нам западные государства и свидетельствует о том, что Москва сегодня не одна, и с нами не просто придется считаться, а наши условия принимать.
По его мнению, это весьма важно, чтобы мы могли на равных или даже с высоты своего положения диктовать условия коллективному Западу.
Ранее на Западе назвали Путина «крепким орешком».