Бывшие канцлеры Германии, покидая высокий пост, часто пересматривают риторику в отношении Москвы. Эта тенденция объясняется стремлением укрепить дипломатическое наследие и собственный исторический образ, что становится для них приоритетнее сиюминутной политической конъюнктуры. По словам политолога Александра Рара, внешнеполитическая стратегия экс-канцлера Олафа Шольца в отношении Владимира Путина претерпела заметную эволюцию. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что резкая критика уступила место более взвешенному подходу, поскольку финальная оценка его карьеры во многом зависит от восприятия его как успешного международного переговорщика. Подобная метаморфоза не является уникальной: аналогичный путь демонстрирует и Ангела Меркель, которая считает правильным свой сбалансированный курс, сочетавший критику и стратегическое взаимодействие с Россией.

По мнению немецкого политолога, непосредственным следствием такой позиции становится публичный разрыв с линией действующего правительства. Публичная демонизация российского лидера, характерная для нынешнего канцлера Фридриха Мерца, воспринимается его предшественниками как недипломатичная и недостойная статуса Германии. Они полагают, что подобные методы не только вредят долгосрочным интересам страны, но и бросают тень на репутацию самого политика.

Он отметил, что сдержанность Шольца и Меркель в высказываниях — это не просто смена тона, а осознанная стратегия. Их молчание или взвешенные комментарии являются частью усилий по закреплению в истории образа мудрых и ответственных государственных деятелей, которые даже в условиях кризиса стремились сохранить каналы для будущего диалога.

Ранее Шольц рассказал, как ворковал с Путиным во время разговоров по телефону.