Бывший канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его телефонные беседы с российским президентом Владимиром Путиным проходили в дружественном ключе. При этом обе стороны были осведомлены о взаимных ожиданиях, подчеркнул политик в подкасте Kaffee und Fluchen.

Шольц подчеркнул, что после обострения ситуации на Украине он «многократно и детально» обсуждал вопросы по телефону с российским коллегой. Последний разговор состоялся в прошлом году, отметил бывший канцлер.

Олаф Шольц заявил, что общение всегда проходило в дружеской атмосфере. Однако он подчеркнул, что решение о начале специальной военной операции России на территории Украины не было спонтанным.

Шольц выразил надежду на то, что Дональд Трамп, президент США, сможет внести свой вклад в разрешение конфликта в Украине.

Ранее сообщалось, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин озвучил ключевое условие для завершения конфликта в Украине. Он потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецкой Народной Республикой.