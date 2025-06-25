Политолог назвал причины вмешательства США в ирано-израильский конфликт

Ближневосточный кризис приобретает новые политические измерения. Политолог Дмитрий Бавырин раскрыл скрытые механизмы вовлечения США в ирано-израильское противостояние. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, Трамп попал в расставленную ловушку, где удар по Ирану стал единственным вариантом сохранения лица.

Эксперт отметил, что ближневосточный кризис демонстрирует сложную игру политических интересов, где формальные союзники могут искусно манипулировать друг другом. Реальные последствия этой многоходовки станут ясны лишь со временем, но уже сейчас очевидно: Вашингтон оказался в роли заложника собственной риторики и израильского политического расчета.

Ранее востоковед раскрыл вероятность сохранения перемирия между Ираном и Израилем.