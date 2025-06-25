Востоковед раскрыл вероятность сохранения перемирия между Ираном и Израилем

На фоне шаткого перемирия между Израилем и Ираном, объявленного Дональдом Трампом 24 июня 2025 года, эксперты анализируют причины продолжающихся точечных ударов. По словам востоковеда Бориса Долгова, эти атаки – «остаточное явление» конфликта, а не сигнал к новой эскалации. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что недавний удар Ирана по базе США в Катаре (Аль-Удейд) стал символическим жестом — демонстрацией решимости Тегерана защищать суверенитет после ударов Вашингтона по ядерным объектам. Хотя стороны заявили о достижении целей: Израиль — о «ликвидации ядерной угрозы», Иран — о «победе над агрессией», реальный ущерб программе Ирана неясен: по данным МАГАТЭ, 409 кг высокообогащенного урана исчезли с радаров.

По мнению политолога, ключевой фактор стабильности перемирия — взаимная незаинтересованность в полномасштабной войне. Так, Израиль столкнулся с массовыми разрушениями и оттоком населения, подорвавшим доверие к правительству, а Иран, несмотря на потери ученых-ядерщиков и ПВО, сохранил ракетный потенциал и получил опыт прорыва «Железного купола», в свою очередь США ограничились точечной операцией, отвергнув цель смены режима.

Он спрогнозировал, что перемирие продержится, но остаточные удары (как атака дронов) могут продолжаться. Риски срыва сохраняются из-за трех факторов: неопределенности с ядерными запасами Ирана, внутреннего давления на Нетаньяху и возможности провокаций через прокси-группы. Однако открытая война маловероятна — стороны исчерпали тактику «ударов для сохранения лица».

Ранее сообщалось, что Иран усилил защиту ядерных объектов от спецназа США и Израиля.