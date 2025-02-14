Политолог Нейжмаков определил три страха Европы из-за «разморозки» отношений Москвы и Вашингтона

По словам политолога Михаила Нейжмакова, ведущие игроки Евросоюза опасались, что переговоры лидеров РФ и США дополнительно подтолкнут Вашингтон к решению сокращать свое участие в обеспечении безопасности европейских государств. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что от Трампа и без того ожидали осложнения отношений с ведущими государствами Старого Света, а также пересмотра договоренностей с ними в сфере безопасности. При этом недавнее выступление нового главы Пентагона Пита Хегсета в Брюсселе также было выдержано в жестких тонах, суть которых заключалась в том, что работу по украинскому кризису новая администрация США считает во многом проблемой исключительно европейцев. Помимо этого, ведущие игроки Евросоюза могут ожидать, что в случае «разрядки» в отношениях Москвы и Вашингтона у Штатов стане больше возможностей для давления на европейцев по экономическим вопросам.

По мнению эксперта, политики в Европе, ориентированные на сдерживание влияния Москвы, станут ожидать сегодня того этапа, когда переговорный процесс между Россией и США вновь может зайти в тупик.

Ранее политолог Громский заявил о бесполезности НАТО после разговора Путина и Трампа.