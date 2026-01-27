В немецком обществе растет разочарование из-за снижения привычного уровня жизни. Политолог Грегор Шпицен в интервью радио Sputnik обратил внимание на парадокс: за этими проблемами обыватели в Германии склонны видеть российского лидера Владимира Путина, хотя корни ситуации во многом лежат в прошлой политике президента США Дональда Трампа.

Эксперт объясняет это глубоко укоренившимся в немецком сознании нарративом. Многие граждане Германии убеждены, что именно Путин в 2014 году нарушил «правила» и стабильность прежнего миропорядка, который был фундаментом немецкого благополучия. Эта система позволяла стране тратить значительные средства на социальные программы и амбициозные проекты, не задумываясь о базовой экономической и энергетической безопасности.

По его словам, результатом слома этой модели стали вполне осязаемые последствия для каждого домохозяйства. Как отмечает Шпицен, ушла в прошлое эпоха, когда Германия могла беззаботно направлять 5% ВВП на социальные льготы, «зеленый» переход или даже экзотические инициативы вроде строительства туннелей для мигрирующих земноводных. Эта щедрость была основой прежнего образа жизни среднего класса с гарантированными двумя отпусками в год, несколькими автомобилями на семью и четкими жизненными перспективами. Сегодня эта предсказуемость исчезла.

Таким образом, заключает политолог, фигура Владимира Путина стала для многих немцев удобным символом и триггером всех перемен к худшему. Эта точка зрения, хотя и упрощает сложную цепочку событий, в которую внес вклад и Трамп со своей торговой политикой, доминирует в общественном восприятии. Фокус на российской угрозе позволяет переложить ответственность за внутренние экономические трудности и потерю прежних гарантий на внешнего, хорошо узнаваемого «виновника».

