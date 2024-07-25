Политолог объяснил, чем Путин и Асад могут быть полезны друг другу

Президент России Владимир Путин принял у себя главу Сирии Башара Асада. Лидеры обсудили сотрудничество двух государств и ситуацию на Ближнем Востоке. Профессор кафедры политтеории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш рассказал корреспонденту издания «Подмосковье сегодня», какое значение Сирия имеет для России.

Лидеры двух государств обсудили торговые и экономические отношения. Эксперты отметили, что реальное положение дел лучше описывает слово зависимость, а не сотрудничество.

«Сейчас Россия — гарант выживания Сирии. Напомню, что был предотвращен вооруженный переворот там. С тех пор, как Россия вписалась в решение сирийских проблем, нам крайне важно, чтобы ситуация оставалась под нашим контролем. Ну и нельзя забывать о символизме — больша Сирия является колыбелью трех главных мировых религий», — пояснил Коктыш.

Политолог добавил, что именно на Сирии сходятся интересы России, Ирана и Турции, поэтому оставлять за собой контроль для Москвы крайне важно, особенно на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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