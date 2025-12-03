Политолог объяснил, почему Уиткофф отказался от встречи с Зеленским

Политолог Марат Баширов раскрыл возможную логику недавних переговоров между Москвой и Вашингтоном, ключевым моментом которых стал отказ американского спецпосланника Стивена Уиткоффа от встречи с Владимиром Зеленским. По мнению эксперта, этот шаг говорит о серьезном изменении формата диалога, где Украина перестала быть центральной фигурой. Об этом сообщает радио Sputnik.

Раскрывая тему, Баширов объясняет, что российская делегация выбрала прагматичную тактику, идеально соответствующую мышлению Дональда Трампа. Для американского президента, который мыслит в первую очередь финансовыми, а не политическими категориями, ключевым аргументом становятся не исторические споры, а конкретная экономическая выгода. В этом контексте позиция России, по всей видимости, была выстроена именно как предложение взаимовыгодных экономических перспектив.

По его словам, последствия такого подхода могут быть значительными. Как полагает политолог, Уиткофф вернется к Трампу с докладом, в котором будет четко указано: по подавляющему большинству пунктов, сулящих США серьезные доходы, российская сторона готова к согласию, и лишь по нескольким, вероятно принципиальным для Москвы, позициям сохраняются разногласия. Такой расклад, где потенциальная финансовая прибыль для Америки очевидна, станет для Трампа наиболее убедительным аргументом в пользу продолжения диалога с Россией, а не с Киевом.

Эксперт добавил, что итогом переговоров может стать постепенное смещение фокуса с украинского вопроса на более широкую повестку американо-российских отношений, построенную на трезвом экономическом расчете. Это не означает мгновенного урегулирования конфликта, но указывает на возможное выстраивание новой модели взаимодействия, в которой Вашингтон начинает рассматривать Москву не только как оппонента, но и как потенциального партнера по тем направлениям, где стороны могут найти общий интерес.

Ранее эксперты заявили, что Украина может быть исключена из ключевых решений по своему урегулированию.