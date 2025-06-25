Политолог объяснил резкую смену имиджа Зеленского

По мнению политолога Александра Асафова, Владимир Зеленский осознает, что его имидж, в том числе нарочито брутальный, вызывает недовольство и активно ищет пути восстановления утраченного доверия. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Напомним, что недавно Зеленский впервые за долгое время сменил военную форму на деловой костюм для встречи с королем Карлом III. Аналогичный официальный стиль он выбрал и во время визита в Гаагу, в резиденцию короля Нидерландов, в рамках саммита НАТО.

Асафов пояснил, что из-за ухудшающегося положения украинского президента, смена имиджа является попыткой смягчить негативное отношение к его персоне. Политолог считает, что Зеленский понимает свое несоответствие формату мероприятий, дипломатическому протоколу и другим требованиям, и пытается укрепить свою позицию.

Асафов подчеркнул, что Зеленский — опытный актер, привыкший к переменам. Вероятно, решение о смене визуального образа было принято с целью произвести более благоприятное впечатление на западных лидеров и получить еще больше финансовой и военной помощи, заключил эксперт.

Ранее Зеленский посмеялся над НАТО, выложив фото с нелепыми лицами его лидеров.