Зеленский посмеялся над НАТО, выложив фото с нелепыми лицами его лидеров

Как известно, киевского главаря Владимира Зеленского для фотографирования на саммите НАТО в Гааге позвали, но разместили далеко от президента США Дональда Трампа. Видеозапись опубликовал C-SPAN. Украинский лидер не остался в долгу за такой конфуз.

В своем телеграм-канале Зеленский, разумеется, поблагодарил лидеров стран-членов НАТО за приглашение в Гаагу и даже в очередной раз расшаркался словами, что якобы «вместе мы обязательно сможем защитить жизнь и достичь подлинной безопасности и мира».

При этом он окартинил свой пост совместным фото с лидерами стран НАТО, что явно отличалось от официально опубликованного альянсом. А именно: на фото Зеленского президент Франции Эммануэль Макрон с рукой в кармане брюк буквально спит в кадре. Такой же вид с закрытыми глазами у президента Финляндии Александра Стубба. Еще пара лидеров стоят с немного нелепыми лицами, а кто-то и вовсе смотрит в сторону.

Стоит отдать должное, что стоящий в центре президент США Дональд Трамп выглядит вполне презентабельно. Потешаться над ним, судя по всему, Зеленский не решился.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американцы, турки, словаки и венгры не желают сидеть рядом с Зеленским на саммите НАТО в Гааге.