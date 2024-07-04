Политолог объяснила, что изменится в сотрудничестве России и Белоруссии после вступления последней в ШОС

В состав Шанхайской организации сотрудничества на правах полноценного участника вошла Республика Беларусь. Политолог Наталия Елисеева пояснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как на отношениях Минска и Москвы скажется соседство в новом альянсе.

О расширении состава ШОС было объявлено во время саммита организации в Астане. Теперь в состав объединения входят 10 стран-участниц, включая Россию, Китай, Казахстан и Белоруссия. Несмотря на то, что Минск уже имеет прочные связи с Москвой, есть перспективы расширения сотрудничества.

«Конечно, будут расширяться инвестиции, будет более широкое сотрудничество, включая другие страны-участницы. Здесь нет каких-то кардинальных перемен, но можно констатировать общее сплочение государств. Прямо говоря, Лукашенко давно ведет дела с Китаем, и теперь Россия сможет наблюдать за этими контактами по линии ШОС», — пояснила Наталия Елисеева.

Также Владимир Путин пригласил представителей ШОС посетить в сентябре подмосковную Дубну. Это станет одним из первых мероприятий, в которых Белоруссия будет задействована на правах страны-участницы объединения. Дубна примет у себя молодежную программу «Бизнес-инкубатор ШОС».

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