Политолог обозначил оптимальное место для переговоров Трампа и Путина

Политолог Илья Гращенков в беседе с Инфо24 предложил подходящее место для переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, назвав также Южную Америку и Азербайджан в качестве альтернативных вариантов.

Политолог Илья Гращенков высказал мнение о том, что Австрия является идеальным вариантом для переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он отметил, что эта страна имеет богатую историю проведения высокопрофильных встреч, в том числе во времена Советского Союза.

Гращенков также упомянул, что удачным местом для этого также могут стать страны Южной Америки. Среди них — Аргентина, Бразилия и Чили. Тем не менее, он подчеркнул, что Венесуэла и Куба не подходят для подобных встреч.

Кроме того, политолог отметил Азербайджан как еще один возможный вариант. Эта страна, находящаяся на постсоветском пространстве, поддерживает нормальные отношения с Россией и может создать комфортную атмосферу для диалога.

По словам Гращенкова, выбор места для встречи должен происходить с учетом нейтральности и без доминирования одной из сторон. Основная цель таких переговоров — не только обсуждение двусторонних вопросов, но и поиск решений для более широких проблем, стоящих перед мировым сообществом.

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