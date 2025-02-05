Политолог Оленченко пояснил план Трампа получить ресурсы РФ от Украины
Политолог Оленченко: в США не знают, что делать с Киевом
Фото: [Соцсети]
По словам политолога Владимира Оленченко, в Вашингтоне явно не знают, что делать с проблемной Незалежной, в связи с чем выдают противоречивые заявления то о прекращении помощи украинской армии, то о продолжении. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что Штаты пробуют различные варианты и наблюдают за реакцией прочих государств, в том числе России. Например, американский лидер Дональд Трамп даже хотел устроить переговоры с Москвой, тем не менее никаких предложений в адрес Кремля не поступало. Тем не менее в отличие от Вашингтона Москва весьма последовательна в реализации своих заявлений.
По мнению эксперта, в этом случае Штаты должны все это учитывать, понимать. В Вашингтоне ищут варианты, как выполнить свои предвыборные обещания, уменьшить расходы на Незалежную и найти общий язык с нами.
Ранее сообщалось, что на Западе подтвердили готовность Украины подписать договоры с США по редким металлам.