Политолог Онуфриенко спрогнозировал отношение США к Европе в будущем

По словам политолога Михаила Онуфриенко, Штаты поступят со странами Старого Света так, как им это будет выгодно. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что американский лидер Дональд Трамп уже заявил об отказе защищать Евросоюз. При этом в Брюсселе не задаются вопросом, почему так, если они обязаны согласно уставу Североатлантического альянса. В действительности никто никому ничем не обязан, и европейцы это хорошо понимают.

Ранее бывший дипломат США заявил о неспособности ЕС и НАТО гарантировать мир.